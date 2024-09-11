Світовий банк виділив $415 млн на систему освіти в Україні. На що витратять гроші

Перші $200 млн за угодою Україна може отримати вже до кінця року

Фото: пресслужба Мінфіну

Світовий банк та Україна підписали угоду щодо залучення фінансування на $415 млн за проєктом "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Мета проєкту LEARN – покращення умов викладання, навчання та посилення управлінських здібностей у системі освіти.

У межах угоди Україна отримає кредит на $235 млн від уряду Японії, ще $150 млн за окремою кредитною угодою.

Для використання кредиту передбачено інструмент "Програма кредитування з прив'язкою до результатів, Program-for-results" (PforR)". Тільки після досягнення та верифікації результатів, визначених угодою, кредитні кошти надходитимуть до загального фонду держбюджету.

Гроші витратять на реконструкцію та ремонт укриттів у закладах освіти, закупівлю шкільних автобусів, підготовку вчителів, реформу дошкільної освіти.

За умови досягнення певних показників, Україна до кінця року може отримати $200 млн, повідомляло раніше Міністерство фінансів.