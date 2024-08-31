Світовий банк надасть Україні понад $400 млн на підтримку шкіл в умовах війни
Світовий банк затвердив новий проєкт "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN) з фінансуванням у розмірі $415 мільйонів, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
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Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, проєкт допоможе тисячам українських учнів повернутися до навчання в безпечних умовах.
"Ця ініціатива є важливим і своєчасним кроком для підтримки і розвитку ключових секторів економіки та суспільства", – сказав міністр.
Основна мета LEARN – підтримка освітньої системи України, включаючи:
- покращення умов для викладання та навчання через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
- забезпечення безпечних умов для учнів, вчителів і шкільного персоналу для проведення очного навчання.
Підписання угоди за проєктом планується у вересні 2024 року. За умови досягнення визначених показників, Україна до кінця року може отримати $200 мільйонів для загального фонду держбюджету.
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