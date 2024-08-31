Всемирный банк предоставит Украине более $400 млн в поддержку школ в условиях войны
Всемирный банк утвердил новый проект "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN) с финансированием в $415 миллионов, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Как отметил министр финансов Сергей Марченко, проект поможет тысячам украинских учащихся вернуться к обучению в безопасных условиях.
"Эта инициатива является важным и своевременным шагом для поддержки и развития ключевых секторов экономики и общества", – сказал министр.
Основная цель LEARN – поддержка образовательной системы Украины, включая:
- улучшение условий преподавания и обучения через субвенции из государственного бюджета местным бюджетам;
- обеспечение безопасных условий для учащихся, учителей и школьного персонала для проведения очного обучения.
Заключение соглашения по проекту планируется в сентябре 2024 года. При достижении определенных показателей, Украина до конца года может получить $200 миллионов для общего фонда госбюджета.
- В 2024-м выделено 2,5 млрд грн на строительство укрытий для школ – вернуть в безопасное офлайн-обучение планируют 300 000 школьников до конца года.