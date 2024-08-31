Всемирный банк предоставит Украине более $400 млн в поддержку школ в условиях войны

Школа (Фото - Depositphotos)

Всемирный банк утвердил новый проект "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN) с финансированием в $415 миллионов, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Как отметил министр финансов Сергей Марченко, проект поможет тысячам украинских учащихся вернуться к обучению в безопасных условиях.

"Эта инициатива является важным и своевременным шагом для поддержки и развития ключевых секторов экономики и общества", – сказал министр.

Основная цель LEARN – поддержка образовательной системы Украины, включая:

улучшение условий преподавания и обучения через субвенции из государственного бюджета местным бюджетам;

обеспечение безопасных условий для учащихся, учителей и школьного персонала для проведения очного обучения.

Заключение соглашения по проекту планируется в сентябре 2024 года. При достижении определенных показателей, Украина до конца года может получить $200 миллионов для общего фонда госбюджета.