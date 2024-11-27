Украина получила $235 млн от Японии на поддержку образования и бизнеса

В госбюджет поступило $235 млн льготного финансирования от правительства Японии в рамках новых проектов Всемирного банка

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В государственный бюджет Украины поступило $235 млн льготного финансирования от правительства Японии в рамках новых системных проектов Всемирного банка. Об этом сообщило Министерство финансов.

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В рамках проекта "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE) Украина получила $130 млн ссуды. Проект направлен на решение критических проблем, препятствующих стойкости, росту и стабильному развитию частного сектора.

Еще $105 млн получены по проекту "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN). Ключевой целью программы является улучшение образовательного процесса в Украине в условиях военного положения путем создания безопасных и комфортных условий для педагогов и учащихся.

Привлеченная через механизмы Всемирного банка бюджетная поддержка от Японии с февраля 2022 года составила около $6 млрд, сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Финансирование в рамках LEARN и RISE поможет создать надлежащие условия образовательного процесса и сделать более эффективным процесс поддержки бизнеса в условиях полномасштабной войны", – отметил министр.

Реализация проектов осуществляется с использованием финансового инструмента Program-for-results – PforR. То есть указанные средства являются результатом достижения Украиной части критериев.

До конца 2024 года Украина ожидает привлечь еще $120 млн и $95 млн в рамках RISE и LEARN соответственно.