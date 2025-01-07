НБУ: Курс долара у грудні зріс через збільшення попиту на валюту

Гривня у грудні послабилася через зростання попиту на валюту

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Обмінний курс гривні у грудні 2024 року помірно девальвував на 1% через суттєве зростання попиту на іноземну валюту. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за січень 2025 року.

Як зазначають у НБУ, ключовими факторами, що вплинули на зростання попиту, стали збільшення бюджетних видатків наприкінці року та активізація операцій бізнесу.

"Враховуючи необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти (до 5,3 млрд доларів)", – йдеться у звіті.

Чистий попит на готівковому ринку залишався на рівні попереднього місяця, а різниця між офіційним та готівковим курсами впродовж грудня становила близько 1%. Водночас чистий попит на безготівкову валюту суттєво зріс у зв’язку зі збільшенням бюджетних видатків та операцій бізнесу.

Для стабілізації ситуації та підтримки валютного ринку НБУ здійснив значний продаж валюти. Окрім цього, було ухвалено рішення про підвищення облікової ставки до 13,5%.

"Для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% НБУ у грудні підвищив облікову ставку до 13,5%", – наголошують у Нацбанку.

За даними НБУ, середньомісячний обмінний курс гривні в грудні відображав помірну девальвацію на тлі збільшення попиту на валюту. Валютний ринок зберігав відносну стабільність, попри зростання структурного дефіциту приватного сектору наприкінці року.