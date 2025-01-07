НБУ: Курс доллара в декабре вырос из-за увеличения спроса на валюту

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Обменный курс гривни в декабре 2024 года умеренно девальвировал на 1% из-за существенного роста спроса на иностранную валюту. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за январь 2025 года.

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Как отмечают в НБУ, ключевыми факторами, повлиявшими на рост спроса, стало увеличение бюджетных расходов в конце года и активизация операций бизнеса.

"Учитывая необходимость компенсации увеличенного структурного дефицита частного сектора (преимущественно из-за сезонных факторов), а также с целью сохранения устойчивости валютного рынка, НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты (до 5,3 млрд долларов)", – говорится в отчете.

Чистый спрос на наличном рынке оставался на уровне предыдущего месяца, а разница между официальным и наличным курсами в течение декабря составила около 1%. В то же время, чистый спрос на безналичную валюту существенно вырос в связи с увеличением бюджетных расходов и операций бизнеса.

Для стабилизации ситуации и поддержки валютного рынка НБУ осуществил значительную продажу валюты. Кроме того, было принято решение о повышении учетной ставки до 13,5%.

"Для обеспечения устойчивости валютного рынка и постепенного замедления инфляции до цели 5% НБУ в декабре повысил учетную ставку до 13,5%", – подчеркивают Нацбанк.

По данным НБУ, среднемесячный обменный курс гривни в декабре отражал умеренную девальвацию на фоне увеличения спроса на валюту. Валютный рынок сохранял относительную стабильность, несмотря на рост структурного дефицита частного сектора в конце года.