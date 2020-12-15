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НБУ упростил ведение кассовых операций в гривне для ФОПов

15.12.2020, 15:02
НБУ упростил ведение кассовых операций в гривне для ФОПов - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины упростил ведение кассовых операций в национальной валюте для физлиц-предпринимателей первой-третьей групп, которые не являются плательщиками НДС. В частности, отменено обязательное ведение книги учета доходов, говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка. 

Отмена книги учета стала возможной после принятия Верховной Радой изменений в налоговый кодекс, касающихся работы электронного кабинета.  

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Закон № 786 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года.

С 1 января 2021 года ФОПы могут вести учет в удобной для них форме (электронной или бумажной), указывая свои доходы ежемесячно, говорится в сообщении Нацбанка.

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Роман Брыль
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