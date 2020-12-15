НБУ упростил ведение кассовых операций в гривне для ФОПов

Национальный банк Украины упростил ведение кассовых операций в национальной валюте для физлиц-предпринимателей первой-третьей групп, которые не являются плательщиками НДС. В частности, отменено обязательное ведение книги учета доходов, говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Отмена книги учета стала возможной после принятия Верховной Радой изменений в налоговый кодекс, касающихся работы электронного кабинета.

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Закон № 786 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года.

С 1 января 2021 года ФОПы могут вести учет в удобной для них форме (электронной или бумажной), указывая свои доходы ежемесячно, говорится в сообщении Нацбанка.

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В апреле 2020 года Кабинет министров разрешил физлицам-предпринимателям (ФОП) во время карантина не вести книгу учета доходов/расходов, если ее ведение должно было начаться после установления карантина.

6 августа Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для физических лиц-предпринимателей (ФОПов).

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Роман Брыль

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