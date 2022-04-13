НБУ во второй раз профинансировал бюджет на 20 млрд грн через выкуп военных облигаций

Национальный банк 12 апреля вторично профинансировал бюджет на 20 млрд грн через выкуп военных облигаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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По состоянию на 13 апреля портфель военных облигаций в собственности Национального банка составляет 40 млрд грн.

"Поддержка бюджета Национальным банком является необходимым шагом с учетом необходимости обеспечения должного отпора широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В то же время центробанк, как и было задекларировано, будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах и прозрачным способом", – заявили в НБУ.

Закон о Национальном банке раньше запрещал НБУ предоставлять кредиты в национальной или иностранной валюте на финансирование расходов государственного бюджета. На период действия военного положения Верховная Рада приостановила действие статьи 54, запрещавшей предоставление НБУ кредитов государству.

НБУ заверил, что будет финансировать только критические издержки правительства в ограниченных объемах, чтобы минимизировать риски высокой инфляции и нарушение макрофинансовой стабильности.

Финансовая поддержка со стороны НБУ не является основным источником финансирования расходов правительства.

После войны, возвращения экономики и финансовой системы к функционированию на рыночных началах Национальный банк обещает восстановить традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета.

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Андрей Водяный

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