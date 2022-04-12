UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Военные облигации пользуются спросом: Минфин провел еще один удачный аукцион

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 16:27
Военные облигации пользуются спросом: Минфин провел еще один удачный аукцион - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов привлекло 6,1 млрд грн в госбюджет в результате седьмого аукциона по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.      

В частности, Минфин разместил шестимесячные гривневые облигации с доходностью 10% на 1,46 млрд грн, со сроком 1,3 года, доходностью 11% на 4,7 млрд грн.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Благодаря военным ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 36,3 млрд грн, около $12 млн и 143 млн евро.   

Военные облигации пользуются спросом: Минфин провел еще один удачный аукцион

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госбюджет Минфин ОВГЗ военные облигации
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 