Военные облигации пользуются спросом: Минфин провел еще один удачный аукцион

Министерство финансов привлекло 6,1 млрд грн в госбюджет в результате седьмого аукциона по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, Минфин разместил шестимесячные гривневые облигации с доходностью 10% на 1,46 млрд грн, со сроком 1,3 года, доходностью 11% на 4,7 млрд грн.

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Благодаря военным ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 36,3 млрд грн, около $12 млн и 143 млн евро.

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Роман Брыль

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