Военные облигации пользуются спросом: Минфин провел еще один удачный аукцион
12.04.2022, 16:27
Фото: depositphotos.com
Министерство финансов привлекло 6,1 млрд грн в госбюджет в результате седьмого аукциона по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В частности, Минфин разместил шестимесячные гривневые облигации с доходностью 10% на 1,46 млрд грн, со сроком 1,3 года, доходностью 11% на 4,7 млрд грн.
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Благодаря военным ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 36,3 млрд грн, около $12 млн и 143 млн евро.
- На первом аукционе Минфин продал военных облигаций на 8,1 млрд грн, на втором удалось привлечь 6,6 млрд грн. 15 марта Минфин впервые продал военные облигации в долларах. 22 марта Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн. Пятый аукцион принес 3,3 млрд грн. На шестом инвесторы заплатили за облигации 143 млн евро.
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