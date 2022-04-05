UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минфин привлек 143 млн евро от продажи военных облигаций

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 18:35
Минфин привлек 143 млн евро от продажи военных облигаций - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов привлекло 5,6 млрд грн в эквиваленте в госбюджет в результате шестого аукциона по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Мінфіну.    

В частности, Минфин разместил шестимесячные гривневые облигации с доходностью 10% на 740 млн грн, со сроком 1,3 года с доходностью 11% на 223 млн грн и 8-месячные облигации, номинированные в евро с доходностью 2,5% на 143 млн евро. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Благодаря военным ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 30,2 млрд грн, около $12 млн и 143 млн евро.  

Минфин привлек 143 млн евро от продажи военных облигаций

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минфин ОВГЗ военные облигации
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 