Минфин привлек 143 млн евро от продажи военных облигаций
05.04.2022, 18:35
Фото: depositphotos.com
Министерство финансов привлекло 5,6 млрд грн в эквиваленте в госбюджет в результате шестого аукциона по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Мінфіну.
В частности, Минфин разместил шестимесячные гривневые облигации с доходностью 10% на 740 млн грн, со сроком 1,3 года с доходностью 11% на 223 млн грн и 8-месячные облигации, номинированные в евро с доходностью 2,5% на 143 млн евро.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Благодаря военным ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 30,2 млрд грн, около $12 млн и 143 млн евро.
- На первом аукционе Минфин продал военных облигаций на 8,1 млрд грн, на втором удалось привлечь 6,6 млрд грн. 15 марта Минфин впервые продал военные облигации в долларах. 22 марта Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн. Пятый аукцион принес 3,3 млрд грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии