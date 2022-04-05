Минфин привлек 143 млн евро от продажи военных облигаций

Министерство финансов привлекло 5,6 млрд грн в эквиваленте в госбюджет в результате шестого аукциона по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Мінфіну.

В частности, Минфин разместил шестимесячные гривневые облигации с доходностью 10% на 740 млн грн, со сроком 1,3 года с доходностью 11% на 223 млн грн и 8-месячные облигации, номинированные в евро с доходностью 2,5% на 143 млн евро.

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Благодаря военным ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 30,2 млрд грн, около $12 млн и 143 млн евро.

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Роман Брыль

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