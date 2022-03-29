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Военные облигации принесли бюджету почти 30 млрд грн. Минфин провел очередной аукцион

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 16:41
Военные облигации принесли бюджету почти 30 млрд грн. Минфин провел очередной аукцион - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов привлекло 3,3 млрд грн в госбюджет в результате пятого аукциона по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.  

В частности, Минфин разместил шестимесячные гривневые облигации с доходностью 10% на 675 млн грн, и на 1,3 года с доходностью 11% на 2,65 млрд грн. 

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По данным НБУ, по состоянию на 28 марта, благодаря военным ОВГЗ в государственный бюджет привлечено уже почти 26 млрд грн и около $12 млн. С учетом последнего аукциона – 29,3 млрд грн.  

Крупнейший портфель военных ОВГЗ традиционно сконцентрирован у банков–первичных дилеров.  

С момента запуска военных облигаций их владельцами стали уже более 3000 украинцев и представителей украинского бизнеса. Они приобрели ОВГЗ на сумму почти 4,5 млрд грн и около $1,6 млн. 

Военные облигации принесли бюджету почти 30 млрд грн. Минфин провел очередной аукцион
 

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Роман Брыль
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госбюджет Минфин ОВГЗ военные облигации
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