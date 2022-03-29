Военные облигации принесли бюджету почти 30 млрд грн. Минфин провел очередной аукцион
Министерство финансов привлекло 3,3 млрд грн в госбюджет в результате пятого аукциона по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
В частности, Минфин разместил шестимесячные гривневые облигации с доходностью 10% на 675 млн грн, и на 1,3 года с доходностью 11% на 2,65 млрд грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
По данным НБУ, по состоянию на 28 марта, благодаря военным ОВГЗ в государственный бюджет привлечено уже почти 26 млрд грн и около $12 млн. С учетом последнего аукциона – 29,3 млрд грн.
Крупнейший портфель военных ОВГЗ традиционно сконцентрирован у банков–первичных дилеров.
С момента запуска военных облигаций их владельцами стали уже более 3000 украинцев и представителей украинского бизнеса. Они приобрели ОВГЗ на сумму почти 4,5 млрд грн и около $1,6 млн.
- На первом аукционе Минфин продал военных облигаций на 8,1 млрд грн, на прошлой неделе удалось привлечь 6,6 млрд грн. 15 марта Минфин впервые продал военные облигации в долларах. 22 марта Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии