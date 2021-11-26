НБУ вводит в обращение три памятные монеты, посвященные украинской армии – фото
26.11.2021, 11:21
Фото: Генштаб ВСУ
Национальный банк вводит в обращение с 1 декабря 2020 года три памятные монеты, посвященные Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Две монеты – "Сухопутные войска Вооруженных сил Украины" и "Вооруженные силы Украины" выпускаются большим тиражом – по 1 млн монет.
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Тираж третьей монеты "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (Львов)" ограниченный – 35 000 экземпляров.
- 8 июня 2021 года НБУ назвал лучшую монету 2020 года: фото.
- 21 июня НБУ ввел в обращение три памятные монеты номиналом 2, 5 и 10 грн. Их общий тираж 72 500 штук: фото.
- С 17 августа НБУ ввел в обращение серию из четырех памятных и инвестиционных золотых и серебряных монет, посвященную 30-летию независимости Украины – фото.
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