НБУ вводит в обращение три памятные монеты, посвященные украинской армии – фото

Национальный банк вводит в обращение с 1 декабря 2020 года три памятные монеты, посвященные Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Две монеты – "Сухопутные войска Вооруженных сил Украины" и "Вооруженные силы Украины" выпускаются большим тиражом – по 1 млн монет.

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Тираж третьей монеты "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (Львов)" ограниченный – 35 000 экземпляров.

8 июня 2021 года НБУ назвал лучшую монету 2020 года: фото.

21 июня НБУ ввел в обращение три памятные монеты номиналом 2, 5 и 10 грн. Их общий тираж 72 500 штук: фото.

С 17 августа НБУ ввел в обращение серию из четырех памятных и инвестиционных золотых и серебряных монет, посвященную 30-летию независимости Украины – фото.

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Роман Брыль

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