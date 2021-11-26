UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ вводит в обращение три памятные монеты, посвященные украинской армии – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 11:21
НБУ вводит в обращение три памятные монеты, посвященные украинской армии – фото - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Национальный банк вводит в обращение с 1 декабря 2020 года три памятные монеты, посвященные Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.   

Две монеты – "Сухопутные войска Вооруженных сил Украины" и "Вооруженные силы Украины" выпускаются большим тиражом – по 1 млн монет. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Тираж третьей монеты "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (Львов)" ограниченный – 35 000 экземпляров.  

НБУ вводит в обращение три памятные монеты, посвященные украинской армии – фото

НБУ вводит в обращение три памятные монеты, посвященные украинской армии – фото

НБУ вводит в обращение три памятные монеты, посвященные украинской армии – фото

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное   

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк ВСУ памятные монеты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 