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НБУ выдал лицензии двум небанковским финучреждениям

НБУ выдал лицензии двум небанковским финучреждениям
07.08.2019, 13:06

Либерти Финанс и Обменочка получили валютные лицензии НБУ

Национальный банк выдал лицензии двум небанковским финансовым учреждениям.

Как сообщает пресс-служба регулятора, ООО ФК Либерти Финанс получила лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. ООО Обменочка - на осуществление валютных операций: торговля валютными ценностями в наличной форме.

Либерти Финанс стала 64 участником рынка, имеющим лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а Обменочка - 34 участником валютного рынка, имеющим лицензию на осуществление валютных операций.

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