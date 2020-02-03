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НБУ выиграл суд по делу платежной системы 24nonStop

НБУ выиграл суд по делу платежной системы 24nonStop
03.02.2020, 15:56

Суд признал законным решение Нацбанка приостановить деятельность и исключить из реестра платежную систему 24nonStop

Верховный Суд 28 января удовлетворил кассационную жалобу Национального банка и подтвердил законность решений регулятора в отношении внутригосударственной платежной системы 24nonStop. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В 2015 году Нацбанк в результате проверки выявил факты нарушения компанией Ай Ти Финанс требований законодательства по вопросам деятельности платежных систем. 

В частности, компания не остановила операции по переводу денег через ПТКС на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В связи с чем, 30 декабря 2015 года НБУ принял решение №651 о прекращении денежных перевода через внутригосударственную платежную систему 24nonStop, платежной организацией которой является Ай Ти Финанс.

Однако компания не выполнила решение НБУ. В связи с этим 4 февраля 2016 года НБУ решил исключить 24nonStop из Реестра платежных систем.

Не согласившись с такими решениями Нацбанка, Ай Ти Финанс обратилась в суд с требованием признать их незаконными.

Окружной админсуд Киева 28.07.2019 г. оставил без изменений постановление Шестого апелляционного админсуда от 23.07.2019 г. и удовлетворил исковые требования Ай Ти Финанс.

Нацбанк подал кассацию, которую удовлетворил Верховный Суд.

 

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НБУ платежная система 24nonStop
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