НБУ выиграл суд по делу платежной системы 24nonStop

Верховный Суд 28 января удовлетворил кассационную жалобу Национального банка и подтвердил законность решений регулятора в отношении внутригосударственной платежной системы 24nonStop. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В 2015 году Нацбанк в результате проверки выявил факты нарушения компанией Ай Ти Финанс требований законодательства по вопросам деятельности платежных систем.

В частности, компания не остановила операции по переводу денег через ПТКС на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В связи с чем, 30 декабря 2015 года НБУ принял решение №651 о прекращении денежных перевода через внутригосударственную платежную систему 24nonStop, платежной организацией которой является Ай Ти Финанс.

Однако компания не выполнила решение НБУ. В связи с этим 4 февраля 2016 года НБУ решил исключить 24nonStop из Реестра платежных систем.

Не согласившись с такими решениями Нацбанка, Ай Ти Финанс обратилась в суд с требованием признать их незаконными.

Окружной админсуд Киева 28.07.2019 г. оставил без изменений постановление Шестого апелляционного админсуда от 23.07.2019 г. и удовлетворил исковые требования Ай Ти Финанс.

Нацбанк подал кассацию, которую удовлетворил Верховный Суд.