НБУ зарегистрировал новую платежную систему

Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы ЮАПЕЙ и внес сведения о ней в Реестр платежных систем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Платежной организацией системы ЮАПЕЙ является ООО "ФК ЮАПЕЙ" (Киев).

В Нацбанке отмечают, что платежная система ЮАПЕЙ стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковским учреждениям.

Ранее сообщалось, что внутригосударственная платежная система LEO получила новый статус международной платежной системы.