НБУ зарегистрировал новую платежную систему

Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы ЮАПЕЙ и внес сведения о ней в Реестр платежных систем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Платежной организацией системы ЮАПЕЙ является ООО "ФК ЮАПЕЙ" (Киев).
В Нацбанке отмечают, что платежная система ЮАПЕЙ стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковским учреждениям.
Ранее сообщалось, что внутригосударственная платежная система LEO получила новый статус международной платежной системы.