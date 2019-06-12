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12.06.2019, 11:20

НБУ зарегистрировал новую платежную систему

НБУ зарегистрировал новую платежную систему

Внутригосударственная платежная системы ЮАПЕЙ внесена в Реестр платежных систем

Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы ЮАПЕЙ и внес сведения о ней в Реестр платежных систем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Платежной организацией системы ЮАПЕЙ является ООО "ФК ЮАПЕЙ" (Киев).

В Нацбанке отмечают, что платежная система ЮАПЕЙ стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковским учреждениям.

Ранее сообщалось, что внутригосударственная платежная система LEO получила новый статус международной платежной системы. 

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Теги: платежная система, ЮАПЕЙ
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