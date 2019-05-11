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11.05.2019, 09:45

В Украине появилась еще одна международная платежная система

В Украине появилась еще одна международная платежная система

Платежная система LEO получила статус международной

Внутригосударственная платежная система LEO получила новый статус международной платежной системы. Соответствующее решение принял Национальный банк Украины 26 апреля.

Платежной организацией LЕО остается ООО ФК Леогейминг Пей, которой в 2016 году НБУ разрешил совершать транзакции в украинской валюте без открытия счетов.

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В январе 2017 года регулятор утвердил регистрацию правил внутригосударственной платежной системы LEO.

Платежная система LEO стала четвертой международной платежной системой из 14 зарегистрированных, платежными организациями, которые не являются банковскими финансовыми учреждениями.

По данным НБУ, на конец 2018 года в Украине было 42 внутригосударственных и международных платежных систем.

Ранее Нацбанк назвал системно и социально важные платежные системы.

В конце марта стало известно, что НБУ разрабатывает новый законопроект о платежных услугах, который должен упростить выход на украинский рынок новых платежных систем.

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Теги: платежная система, платежная система leo
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