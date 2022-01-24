Не только 60+: покупку лекарств за деньги єПідтримки разрешат другим группам населения

Кабинет министров расширит программу покупки лекарств за деньги єПідтримки на другие группы населения, в частности на лиц с инвалидностью первой группы, вне зависимости от возраста. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

С сегодняшнего дня, 24 января, пока только люди старше 60 лет смогут использовать 1 000 грн, предоставленных государством в рамках программы єПідтримка, на покупку лекарств, напомнил премьер.

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Денис Шмыгаль не уточнил, когда именно другие группы украинцев смогут потратить "ковидную" тысячу на лекарства. На данном этапе над расширением программы совместно работают Минсоцполитики и Минцифры.

По данным Кабмина, уже более 3,5 млн граждан старше 60 лет имеют "зеленый" сертификат вакцинации от Covid-19, из них около 1 млн уже присоединились к программе єПідтримка.

Согласно программе, лекарственные средства можно купить в аптеках как по рецепту врача, так и без него. Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно оформлена карточка, не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства владельцу исполнилось 60 лет.

За средства программы можно приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары. Например, нельзя купить диетические добавки, косметические средства или медицинские приборы.

15 ноября 2021 года в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень.

19 января 2022 года Кабмин разрешил украинцам возрастом от 60 лет тратить 1000 гривень за вакцинацию на приобретение лекарств.

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Роман Брыль

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