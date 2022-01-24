Не только 60+: покупку лекарств за деньги єПідтримки разрешат другим группам населения
Кабинет министров расширит программу покупки лекарств за деньги єПідтримки на другие группы населения, в частности на лиц с инвалидностью первой группы, вне зависимости от возраста. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.
С сегодняшнего дня, 24 января, пока только люди старше 60 лет смогут использовать 1 000 грн, предоставленных государством в рамках программы єПідтримка, на покупку лекарств, напомнил премьер.
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Денис Шмыгаль не уточнил, когда именно другие группы украинцев смогут потратить "ковидную" тысячу на лекарства. На данном этапе над расширением программы совместно работают Минсоцполитики и Минцифры.
По данным Кабмина, уже более 3,5 млн граждан старше 60 лет имеют "зеленый" сертификат вакцинации от Covid-19, из них около 1 млн уже присоединились к программе єПідтримка.
Согласно программе, лекарственные средства можно купить в аптеках как по рецепту врача, так и без него. Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно оформлена карточка, не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства владельцу исполнилось 60 лет.
За средства программы можно приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары. Например, нельзя купить диетические добавки, косметические средства или медицинские приборы.
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