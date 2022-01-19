Украинцы от 60 лет смогут потратить "ковидную" тысячу на лекарства со следующей недели
Кабинет министров Украины разрешил украинцам возрастом от 60 лет тратить 1000 гривень за вакцинацию на приобретение лекарств. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на заседании правительства.
Разрешение распространяется на те препараты, которые были включены в Государственный реестр лекарств.
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"Правительство сегодня расширит действие программы президента Украины єПідтримка, чтобы ее можно было тратить не только на книги или кино. Украинцы старше 60 лет смогут потратить тысячу гривень на лекарства", — сообщил он.
Согласно постановлению Кабмина, программа заработает 24 января.
Лекарство можно будет приобрести в аптечных заведениях и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него.
По информации Министерства экономики, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно он оформил карточку – неважно, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.
За средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары. Например, нельзя будет купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.
По словам премьера, получить тысячу гривень за вакцинацию смогут также дети в возрасте 12-17 лет.
- 15 ноября 2021 года в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень.
- С 10 января 2022 года два банка начали выпускать пластиковые карты єПідтримка.
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