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Украинцы от 60 лет смогут потратить "ковидную" тысячу на лекарства со следующей недели

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19.01.2022, 13:55
Украинцы от 60 лет смогут потратить
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
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Кабинет министров Украины разрешил украинцам возрастом от 60 лет тратить 1000 гривень за вакцинацию на приобретение лекарств. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на заседании правительства.

Разрешение распространяется на те препараты, которые были включены в Государственный реестр лекарств.

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"Правительство сегодня расширит действие программы президента Украины єПідтримка, чтобы ее можно было тратить не только на книги или кино. Украинцы старше 60 лет смогут потратить тысячу гривень на лекарства", — сообщил он.

Согласно постановлению Кабмина, программа заработает 24 января.

Лекарство можно будет приобрести в аптечных заведениях и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него.

По информации Министерства экономики, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно он оформил карточку – неважно, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.

За средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары. Например, нельзя будет купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.

По словам премьера, получить тысячу гривень за вакцинацию смогут также дети в возрасте 12-17 лет.

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Наталия Софиенко
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