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Нефьодов ответил на обвинения в низких доходах от таможни цифрами

Нефьодов ответил на обвинения в низких доходах от таможни цифрами
31.10.2019, 16:54

Глава таможни ответил на заявления Богдана, что "у Нефьодова не получается"

Налоговые платежи в июле-октябре 2019-го выросли на 2,4% или $106 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в ответ на заявления главы Офиса президента Андрея Богдана, что доходы от таможни существенно упали после того, как ее возглавил Нефьодов.

"Вот динамика таможенных платежей за то время, пока наша команда создает Новую таможню. При этом стоимость налогооблагаемого импорта за это время снизилась на 0,8% (газ и нефть падают в цене на мировых рынках). Так кто запускает миф, что "у Нефьодова не очень получается?", - написал он в Facebook.

Нефьодов также отметил, что 30 октября "было интересное обсуждение на комитете Верховной Рады по налоговой и таможенной политике" (среди прочего, член комитета Александр Дубинский обвинил Нефьодова в причастности к контрабанде и схеме с возмещением НДС; Нефьодов назвал это черным пиаром против него. – Ред.).

"Сейчас идут качели - мы или делаем системную реформу таможни и увольняем старые кадры (первые 500 уже готовятся на выход) или "не расшатываем лодку и используем те же методы, что и раньше". Под эти качели запускаются кучи мифов. Просто думайте, кому это выгодно", - говорится в посте главы таможни.

Он добавил, что его задача - построить таможню, которая работает по закону.

"Моя задача проста как двери - строить таможню, которая работает по закону, а не по телефонному праву. Которая пользуется доверием общества. Которая платит сотрудникам адекватные зарплаты - но и наказывает всех неадекватов в собственных рядах. Которая работает быстро и незаметно для белых импортеров-экспортеров", - пишет Нефьодов.

"Точно знаю, что большинство членов комитета разделяют такое видение. И победить коррупционную гидру мы можем только вместе. Так сделаем их вместе?", - добавил он.

  • Сегодня, 31 октября, вышло интервью главы Офиса президента Богдана на УП, в котором он признался, что его офис консультируется с Валерием Хорошковским, в частности, по вопросам работы таможни. Он также отметил, что "сильно верит" в Нефьодова, но, "к сожалению, у него не получается".
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