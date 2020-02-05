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Нефьодов: Таможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 млрд грн

Нефьодов: Таможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 млрд грн
05.02.2020, 11:00

В феврале таможня ожидает оживление внешнеэкономической активности и соответствующий рост поступлений в госбюджет

Каждый рабочий день с начала 2020 года Государственная таможенная служба перечисляет в государственный бюджет около 1 млрд грн. Об этом заявил глава новой таможни Максим Нефьодов.

Он добавил, что это несмотря на уменьшение налогооблагаемого импорта в январе этого года на 5,3% с 5,200 т до 4,900 т в сравнении с январем прошлого года.

"При этом Украина продолжает уменьшать ставки пошлины на товары европейского происхождения в рамках выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС (с этого года среднеарифметическая ставка пошлины составляет 0,459%) и таможня предоставляет соответствующие преференции украинским импортерам", - подчеркнул Нефьодов.

По словам главы таможни, за счет контроля за определением таможенной стоимости в январе 2020 года по сравнению с прошедшим годом, уровень стоимости облагаемого импорта увеличился на 6%. Нефьодов отметил, что по сравнению с этим же периодом 2019 года в два и более раз увеличились объемы декларирования мобильных телефонов, обуви, компьютерной техники и т.д.

Глава Гостаможслужбы добавил, что хоть укрепление гривны и падение цен на сырьевые товары не способствовали выполнению бюджетной росписи на январь, таможня ожидает оживление внешнеэкономической активности в феврале.

Фото: Максим Нефьодов/ Facebook

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