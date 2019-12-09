Заработала новая таможня. Нефьодов рассказал, как прошел запуск

8 декабря в 00:00 официально заработала новая Государственная таможенная служба Украины.

Как написал в Facebook глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, уже в 00:03 была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермане и в полночь - первый рейс в Борисполе.

"Всю ночь чатик руководства Гостаможслужбы напоминал улей. И.о. руководителей таможен объезжали посты, чтобы убедиться, что проблем нет. В центральном аппарате была выведена на работу группа, которая разбирала все сложные случаи", - написал Нефьодов.

По его слова остаются еще точечные вопросы, которые он пообещал "разгрести" за неделю. "Места доставки, в отдельных случаях транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем дальше", - уточнил Нефьодов.

Он также отметил, что в штат Гостаможслужбы переведены более 50% работников и процесс продолжится в декабре. "В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого увольняем", - добавил.

Накануне запуска новой таможни, в ведомстве не рекомендовали подавать таможенные декларации ГФС и предупреждали о возможных ошибках.