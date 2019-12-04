Кабмин запустил работу новой таможни

Кабинет министров принял распоряжение о запуске новой таможни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 8 декабря Гостаможслужбе передаются полномочия Государственной фискальной службы (ГФС) по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела.

По словам главы Гостаможслужбы Максима Нефьодова, запуск новой таможни позволит более эффективно трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты и существенно изменить кадровый состав. "Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался на протяжении долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну ", - подчеркнул он.

В сентябре президент Владимир Зеленский поручил правительству запустить работу новой таможни до 1 декабря.

Нефьодов прогнозировал, что новая таможня будет создана до конца сентября. Но 2 сентября Минфин только утвердил структуру и штатное расписание аппарата таможенной службы.

15 ноября Максим Нефьодов заявил о создании 16 таможен и назвал дату запуска.

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