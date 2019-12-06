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Новая таможня не рекомендует подавать декларации через ГФС

Новая таможня не рекомендует подавать декларации через ГФС
06.12.2019, 12:04

В ведомстве не рекомендуют подавать таможенные декларации ГФС, потому как их полномочия прекращаются, а счета для пополнения средств будут недоступны

Государственная таможенная служба начинает свою работу с 8 декабря. В ведомстве рекомендовали воздержатся от подачи таможенных деклараций ГФС, оформление которых не может быть завершено до конца суток 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в первые дни работы из-за перевода работы таможен на новый классификатор мест таможенного оформления, изменения электронных адресов подразделений таможенного оформления и прав доступа должностных лиц таможен к программно-информационных комплексов Единой автоматизированной информационной системы Гостаможслужбы возможны ошибки в принятии и адресации электронных таможенных деклараций.

Также в сообщении отметили, что проблем с взиманием таможенных платежей при оформлении товаров в связи с началом работы таможен 8 декабря и в дальнейшем не предвидится.

"Средства авансовых платежей, перечисленные плательщиками таможням ГФС, будут использоваться для взимания таможенных платежей и таможнями Гостаможслужбы", - говорится в сообщении. В ведомстве предупредили: если средств для таможенного оформления, планируемого с 9 декабря, недостаточно, то средства предоплаты за таможенное оформление товаров необходимо платить исключительно на новые счета Гостаможслужбы и ее таможен. Старые счеты ГФС для поступления средств будут недоступны.

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