Немецкий экономический институт обвиняет Китай в искусственном снижении курса юаня
Европейские компании испытывают все большее давление из-за вероятных манипуляций Китая с курсом национальной валюты. Об этом говорится в исследовании Немецкого экономического института (IW), пишет Reuters.
Автор исследования Юрген Маттес отмечает, что курс юаня к евро остается стабильным последние годы, несмотря на существенные изменения в себестоимости товаров в Китае и Европе.
Это, по его мнению, свидетельствует о вероятном вмешательстве Народного банка Китая с целью искусственного занижения курса валюты.
"Искусственно заниженные издержки производства в Китае, вызванные недооцененным юанем, слишком привлекательны", – отмечает Маттес.
Из-за этого европейские производители все чаще закупают комплектующие в Китае, что способствует деиндустриализации на континенте. Те компании, которые пытаются сохранять локальные цепи поставок, теряют конкурентоспособность, подчеркнул Маттес.
Согласно исследованию, с 2020 года до весны 2025 года реальный курс евро к юаню вырос более чем на 40%. Это произошло на фоне энергетического кризиса и инфляции в ЕС, в то время как цены в Китае оставались стабильными.
В то же время обменный курс остался практически неизменным, что лишь усилило дефицит торговли ЕС с Китаем.
Китай официально отрицает валютные манипуляции и заявляет, что придерживается "управляемого плавающего курса" на основе рыночного спроса и предложения.
- В апреле китайский юань обвалился до 17-летнего минимума из-за эскалации Трампом торговой войны.
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