Німецький економічний інститут звинувачує Китай у штучному зниженні курсу юаня
Європейські компанії зазнають дедалі більшого тиску через імовірні маніпуляції Китаю з курсом національної валюти. Про це йдеться в дослідженні Німецького економічного інституту (IW), пише Reuters.
Автор дослідження Юрґен Маттес зазначає, що курс юаня до євро залишається стабільним останніми роками, попри суттєві зміни у собівартості товарів у Китаї та Європі.
Це, на його думку, свідчить про ймовірне втручання Народного банку Китаю з метою штучного заниження курсу валюти.
"Штучно занижені витрати виробництва в Китаї, спричинені недооціненим юанем, надто привабливі", – наголошує Маттес.
Через це європейські виробники все частіше закуповують комплектовання в Китаї, що сприяє деіндустріалізації на континенті. Ті компанії, які намагаються зберігати локальні ланцюги постачання, втрачають конкурентоспроможність, наголосив Маттес.
Згідно з дослідженням, з 2020 року до весни 2025 року реальний курс євро до юаня зріс на понад 40%. Це сталося на тлі енергетичної кризи та інфляції в ЄС, тоді як ціни в Китаї залишались стабільними.
Водночас обмінний курс залишився практично незмінним, що лише посилило дефіцит торгівлі ЄС із Китаєм.
Китай офіційно заперечує валютні маніпуляції і заявляє, що дотримується "керованого плаваючого курсу" на основі ринкового попиту та пропозиції.
- У квітні китайський юань обвалився до 17-річного мінімуму через ескалацію Трампом торговельної війни.
Коментарі (0)