Неожиданно. Трамп отказался подписать антикризисный законопроект на $2,3 трлн

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принятый Конгрессом законопроект, предусматривающий $2,3 трлн помощи госэкономике, бизнесу и американцам во время пандемии. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в Twitter.

"Конгресс нашел много денег для других стран, лоббистов, а также особых интересов – одновременно предлагая минимум для американцев, которые в этом нуждаются", – заявил Трамп.

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Трамп назвал $600, которые выделили для каждого американца, смехотворными и попросил Конгресс внести изменения и увеличить $600 – до $2000 или до $4000 для семейной пары.

Он также отметил, что требует от Конгресса "немедленно избавиться расточительных и ненужных пунктов" в принятом законодательстве или отправить ему на подпись другой проект закона.

В понедельник, 21 декабря, обе палаты Конгресса США приняли законопроект, который предусматривает выделение $2,3 трлн для поддержки экономики в условиях пандемии.

Отдельная часть предусматривает выделение $900 млрд для стимулирования малого бизнеса с помощью программы защиты зарплаты. В частности, увеличиваются на $300 еженедельные федеральные выплаты по безработице. Пакет поддержки также включает стимулирующие чеки по $600 для большинства граждан США.

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Наталия Софиенко

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