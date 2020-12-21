В США согласовали новый план поддержки экономики на $900 млрд

Лидеры палаты представителей и сената США согласовали второй пакет поддержки экономики объемом почти в $900 млрд. Об этом заявила в Twitter спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Демократы в Конгрессе достигли соглашения с республиканцами и Белым домом о чрезвычайной помощи в связи с коронавирусом и комплексном пакете, который обеспечит крайне нужный капитал для спасения жизней и даст средства к существованию американцам", – написала она.

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Новый план предусматривает выплату $600 большинству американцев и прибавку в $300 к еженедельному пособию по безработице до марта. Также продлят программу помощи для безработных и некоторых других категорий граждан, срок действия которой истекает.

$284 млрд выделят на доступные кредиты малому бизнесу. Кроме того, предусмотрены деньги для поддержки транспортной отрасли (включая $15 млрд для авиакомпаний), школ ($82 млрд) и университетов, а также на поставки вакцины и еды, пишет Bloomberg.

2 декабря группа республиканцев и демократов в американском Конгрессе представила составленный ими совместный проект дополнительной поддержки экономики в связи с пандемией на $908 млрд.

Ущерб США от пандемии коронавируса может составить 16 триллионов долларов, заявил ранее бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс.

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Наталия Софиенко

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