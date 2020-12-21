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В США согласовали новый план поддержки экономики на $900 млрд

21.12.2020, 13:52
В США согласовали новый план поддержки экономики на $900 млрд - Фото
Фото: Samuel Corum/EPA

Лидеры палаты представителей и сената США согласовали второй пакет поддержки экономики объемом почти в $900 млрд. Об этом заявила в Twitter спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Демократы в Конгрессе достигли соглашения с республиканцами и Белым домом о чрезвычайной помощи в связи с коронавирусом и комплексном пакете, который обеспечит крайне нужный капитал для спасения жизней и даст средства к существованию американцам", – написала она.

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Новый план предусматривает выплату $600 большинству американцев и прибавку в $300 к еженедельному пособию по безработице до марта.  Также продлят программу помощи для безработных и некоторых других категорий граждан, срок действия которой истекает.

$284 млрд выделят на доступные кредиты малому бизнесу. Кроме того, предусмотрены деньги для поддержки транспортной отрасли (включая $15 млрд для авиакомпаний), школ ($82 млрд) и университетов, а также на поставки вакцины и еды, пишет Bloomberg.

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Наталия Софиенко
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