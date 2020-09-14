"Непонятная политика". Минфин не консультировался с Радой по госбюджету-2021 – Гетманцев
Министерство финансов Украины не проводило консультаций с Верховной Радой при подготовке проекта государственного бюджета на 2021 год. Об этом заявил народный депутат от Слуги Народа и глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Интерфакс-Украина.
"Предварительные консультации с комитетом по вопросам финансов – насколько мне известно – и с комитетом по вопросам бюджета в отношении проекта бюджета (Министерство финансов, – ред.) не проводило", – заявил Гетманцев.
Такие действия со стороны Минфина он назвал "непонятной политикой". Гетманцев добавил, что законопроект о госбюджете будет подан в парламент во вторник 15 сентября.
Нардеп добавил, что Кабмин также одобрил и должен внести в Верховную Раду законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. По его словам, эти изменения должны увеличить некоторые налоговые ставки и ввести некоторые правила налогообложения.
- 14 сентября Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год. По мнению министра финансов Сергея Марченко, проект госбюджета на следующий год – реальный и сбалансированный. Он заявил, что проект бюджета основывается на макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле. Кроме проекта госбюджета Кабмин одобрил проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс, а также законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.
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