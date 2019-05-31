Иностранцы рекордно увеличили портфель украинских гособлигаций

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 30 мая увеличился по сравнению с предыдущим днем на 865 млн грн - до 42,286 млрд грн, свидетельствуют данные Нацбанка.

На 31 мая количество ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшилось на 41 млн грн, до 42,224 млрд грн.

В целом, с начала года портфель нерезидентов вырос в 6,66 раза.

На 31 мая в собственности НБУ находится ОВГЗ на 337,01 млрд грн, в собственности банков - 362,64 млрд грн, юрлиц - 25,86 млрд грн, физлиц - 9,5 млрд грн.

В начале апреля портфель ОВГЗ нерезидентов составлял 22,7 млрд грн.

27 мая был запущен "линк" между НБУ и международным депозитарием ценных бумаг Clearstream, что упрощает доступ иностранным инвесторам к украинским гособлигациям.

Ожидается, что первичные размещения ОВГЗ Украины до конца второго квартала переместятся на международные торговые платформы Bloomberg и Refinitiv, а вторичный рынок будет сосредоточен на международной торговой платформе до конца года.