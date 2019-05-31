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31.05.2019, 11:52

Иностранцы рекордно увеличили портфель украинских гособлигаций

Иностранцы рекордно увеличили портфель украинских гособлигаций

30 мая портфель ОВГЗ нерезидентов вырос до 42,286 млрд грн, но на 31 мая уменьшился на 41 млн грн

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 30 мая увеличился по сравнению с предыдущим днем на 865 млн грн - до 42,286 млрд грн, свидетельствуют данные Нацбанка.

На 31 мая количество ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшилось на 41 млн грн, до 42,224 млрд грн.

В целом, с начала года портфель нерезидентов вырос в 6,66 раза.

На 31 мая в собственности НБУ находится ОВГЗ на 337,01 млрд грн, в собственности банков - 362,64 млрд грн, юрлиц - 25,86 млрд грн, физлиц - 9,5 млрд грн.

В начале апреля портфель ОВГЗ нерезидентов составлял 22,7 млрд грн. 

27 мая был запущен "линк" между НБУ и международным депозитарием ценных бумаг Clearstream, что упрощает доступ иностранным инвесторам к украинским гособлигациям.

Ожидается, что первичные размещения ОВГЗ Украины до конца второго квартала переместятся на международные торговые платформы Bloomberg и Refinitiv, а вторичный рынок будет сосредоточен на международной торговой платформе до конца года.

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Теги: ОВГЗ, обслуживание госдолга, госдолг украины
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