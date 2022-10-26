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Несмотря на активные военные действия, Минэкономики прогнозирует рост ВВП в следующем году

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 12:09
Несмотря на активные военные действия, Минэкономики прогнозирует рост ВВП в следующем году - Фото
Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба форума Верховной Рады)

Падение валового внутреннего продукта в 2022 году составит 30%. В первой половине следующего года восстановление составит около 5%. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с представителями компаний Европейской бизнес-ассоциации, информирует пресс-служба ведомства.

Министр отметила, на сегодняшний день можно констатировать стабилизацию экономики. Если раньше прогнозировалось падение на уровне 35-37%, сейчас есть надежда, что падение остановится на уровне около 30%.

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По словам Свириденко, инфляция на конец года составит 30%, уровень безработицы – 28%, а в следующем году – 30%.

В Минэкономики убеждены, что экономика Украины будет постепенно восстанавливаться.

"Даже при условии, что военные действия в активной фазе продлятся первые шесть месяцев, рост ВВП прогнозируется на уровне 4,6%", – сказала она.

Наталія Софієнко
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ВВП украинская экономика минэкономики Юлия Свириденко
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