Несмотря на активные военные действия, Минэкономики прогнозирует рост ВВП в следующем году
Падение валового внутреннего продукта в 2022 году составит 30%. В первой половине следующего года восстановление составит около 5%. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с представителями компаний Европейской бизнес-ассоциации, информирует пресс-служба ведомства.
Министр отметила, на сегодняшний день можно констатировать стабилизацию экономики. Если раньше прогнозировалось падение на уровне 35-37%, сейчас есть надежда, что падение остановится на уровне около 30%.
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По словам Свириденко, инфляция на конец года составит 30%, уровень безработицы – 28%, а в следующем году – 30%.
В Минэкономики убеждены, что экономика Украины будет постепенно восстанавливаться.
"Даже при условии, что военные действия в активной фазе продлятся первые шесть месяцев, рост ВВП прогнозируется на уровне 4,6%", – сказала она.
- В августе Минэкономики прогнозировало в следующем году рост украинского ВВП на 15,5%.
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