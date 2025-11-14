Несмотря на рекордную выручку, налоги игорной отрасли практически не выросли – Гетманцев

Выручка операторов азартных игр выросла на 8,4%, а поступления от подоходного налога с выигрышей и налога на доход сократились

Даниил Гетманцев. Фото: Валентина Полищук / LIGA.net

За десять месяцев 2025 года игорный бизнес перечислил в бюджет 14,6 миллиарда гривен налогов – всего на 0,2% больше, чем в прошлом году. Выручка отрасли растет, а поступления от ключевых налогов падают. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"За 10 месяцев 2025 года игорный бизнес уплатил в бюджет 14,6 млрд грн налогов. Это всего на 0,034 млрд грн (+0,2%) больше, чем за тот же период прошлого года. Но является ли это реальным выводом отрасли из тени? К сожалению, нет", – подчеркнул Гетманцев.

Он подчеркнул, что за этот период уплата подоходного налога с выигрышей уменьшилась на 0,16 млрд грн, а налога на доход от азартных игр – на 0,12 млрд грн. При этом сумма доходов отрасли растет.

Фото: Facebook Даниила Гетманцева

По его оценкам, бюджет ежегодно теряет около 20 миллиардов гривен из-за схем уклонения от уплаты налогов в игорном бизнесе. Среди наиболее распространенных – занижение показателей выплаченных выигрышей, манипуляции с доходами в декларациях по налогу на прибыль и подмена понятий "выигрыш" и "возврат".

Фото: Facebook Даниила Гетманцева

"Призываю Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности навести порядок на рынке азартных игр и обеспечить дополнительные поступления в бюджет за счет детенизации отрасли, а налогоплательщиков – к осознанному соблюдению законодательства и полной уплате налогов", – заявил Гетманцев.