Попри рекордний виторг, податки від гральної галузі майже не зросли – Гетманцев

Виторг операторів азартних ігор зріс на 8,4%, а надходження від ПДФО з виграшів та податку на дохід скоротилися

Данило Гетманцев. Фото: Валентина Полищук / LIGA.net

За десять місяців 2025 року гральний бізнес переказав до бюджету 14,6 мільярда гривень податків – лише на 0,2% більше, ніж торік. Виторг галузі зростає, а надходження від ключових податків падають. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За 10 місяців 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 14,6 млрд грн податків. Це лише на 0,034 млрд грн (+0,2%) більше, ніж за той самий період минулого року. Але чи це реальне виведення галузі з тіні? На жаль – ні", – наголосив Гетманцев.

Він зазначив, що за цей період сплата ПДФО з виграшів зменшилася на 0,16 млрд грн, а податку на дохід від азартних ігор – на 0,12 млрд грн. Тоді як сума доходів галузі зростає.

Фото: Facebook Данила Гетманцева

За його оцінками, бюджет щороку втрачає близько 20 мільярдів гривень через схеми ухилення від оподаткування в гральному бізнесі. Серед найпоширеніших – заниження показників виплачених виграшів, маніпуляції з доходами у деклараціях з податку на прибуток та підміна понять "виграш" і "повернення".

Фото: Facebook Данила Гетманцева

"Закликаю ДПС та БЕБ навести лад на гральному ринку та забезпечити додаткові надходження до бюджету за рахунок детінізації галузі, а платників до свідомості в дотриманні законодавства та повноти сплати податків", – заявив Гетманцев.