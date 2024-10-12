"Ни один евро не будет сокращен": глава Минобороны Нидерландов о помощи Украине

Нидерланды опровергли слухи о сокращении военной помощи Украине. Рубен Брекельманс заявил, что в поддержку выделено более 10,4 млрд евро

Рубен Брекельманс (фото Twitter политика)

В Нидерландах опровергли информацию о возможном сокращении военной помощи Украине и подтвердили, что поддержка будет продолжаться на полную мощность. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х.

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Он подчеркнул, что никакого сокращения помощи не будет, несмотря на слухи об уменьшении финансирования на 1 миллиард евро.

"Ни один евро не будет сокращен. Всего на военную помощь Украине было выделено 10,4 миллиарда евро. На сегодняшний день потрачено около 4 миллиардов, и еще более 6 миллиардов евро остается в резерве для дальнейшей поддержки", – написал Брекельманс.

Министр также подчеркнул важность скорой доставки военной помощи, объяснив, что контракты на поставки заключаются на ближайшие сроки, чтобы Украина могла получить необходимое вооружение как можно скорее. В частности, некоторые соглашения планируются уже на 2024 год, а не на 2025 год, поскольку Украина ведет тяжелую борьбу и не может позволить себе ждать.

Кроме того, Брекельманс отметил, что финансирование также предусмотрено для других сфер поддержки, таких как энергетическая инфраструктура.