"Жоден євро не буде скорочено": глава Міноборони Нідерландів про допомогу Україні

Нідерланди спростували чутки про скорочення військової допомоги Україні. Рубен Брекельманс заявив, що на підтримку виділено понад 10,4 млрд євро

Рубен Брекельманс (фото Twitter політика)

У Нідерландах спростували інформацію про можливе скорочення військової допомоги Україні та підтвердили, що підтримка триватиме на повну потужність. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі Х.

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Він підкреслив, що скорочення допомоги не буде, попри чутки про зменшення фінансування на 1 мільярд євро.

"Жоден євро не буде скорочено. Загалом на військову допомогу Україні було виділено 10,4 мільярда євро. На сьогодні витрачено близько 4 мільярдів, і ще понад 6 мільярдів євро залишається в резерві для подальшої підтримки", – написав Брекельманс.

Міністр також наголосив на важливості швидкого доставлення військової допомоги, пояснивши, що контракти на постачання укладаються на найближчі терміни, щоб Україна могла отримати необхідне озброєння якомога швидше. Зокрема, деякі угоди плануються вже на 2024 рік, а не на 2025 рік, оскільки Україна веде важку боротьбу і не може дозволити собі чекати.

Крім того, Брекельманс зазначив, що фінансування також передбачене для інших сфер підтримки, таких як енергетична інфраструктура.