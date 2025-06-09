НКЦБФР повторно остановила лицензию финкомпании, связанной с ЖК Укрбуда

Фото: Киевгорстрой

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку повторно остановила лицензию финансовой компании "Жилье-капитал", отвечавшей за финансирование достройки объектов Укрбуда. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение было принято в мае 2025 года из-за невыполнения распоряжения об устранении нарушений, в частности из-за неприведения структуры собственности в соответствие с лицензионными условиями.

Компания сейчас оспаривает предыдущее решение о приостановке лицензии, принятое из-за подозрения в использовании денег фондов финансирования строительства не по назначению.

"На время остановки действия лицензии запрещено создание новых фондов финансирования строительства и увеличение количества объектов строительства в ранее созданных ФФС. Также не разрешается заключать новые договоры с доверителями. В то же время ООО "ФК "Житло-капитал" не освобождается от исполнения обязанностей перед доверителями, с которыми уже заключены договоры", — сообщили в пресс-службе.