НКЦБФР повторно остановила лицензию финкомпании, связанной с ЖК Укрбуда
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку повторно остановила лицензию финансовой компании "Жилье-капитал", отвечавшей за финансирование достройки объектов Укрбуда. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение было принято в мае 2025 года из-за невыполнения распоряжения об устранении нарушений, в частности из-за неприведения структуры собственности в соответствие с лицензионными условиями.
Компания сейчас оспаривает предыдущее решение о приостановке лицензии, принятое из-за подозрения в использовании денег фондов финансирования строительства не по назначению.
"На время остановки действия лицензии запрещено создание новых фондов финансирования строительства и увеличение количества объектов строительства в ранее созданных ФФС. Также не разрешается заключать новые договоры с доверителями. В то же время ООО "ФК "Житло-капитал" не освобождается от исполнения обязанностей перед доверителями, с которыми уже заключены договоры", — сообщили в пресс-службе.
- После банкротства строительной корпорации "Укрбуд" большинство недостроенных объектов строительства передали в Киевгорстрой. ФК "Житло-капитал" собирала с инвесторов средства на строительство квартир в жилых комплексах Укрбуда и выступала гарантом их строительства.
- По данным сайта ФК "Житло-капитал", она была управляющим фондом финансирования строительства таких жилых комплексов Укрбуда, как "Академ Парк", "Кириловский Гай", Lake House, "Подол Град", Solar City, Twin House и Freedom. Кроме того, она управляет фондами строительства еще трех жилых комплексов ("Садочок", Bright Life, "Голосеевская Долина"), имеющих других застройщиков.