НКЦПФР повторно зупинила ліцензію фінкомпанії, пов'язаної з ЖК Укрбуду
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повторно зупинила ліцензію фінансової компанії "Житло-капітал", яка відповідала за фінансування добудови об'єктів Укрбуду. Про це повідомляється на сайті регулятора.
Рішення ухвалили в травні 2025 року через невиконання розпорядження про усунення порушень, зокрема через неприведення структури власності у відповідність до ліцензійних умов.
Компанія зараз оскаржує попереднє рішення про зупинення ліцензії, ухвалене через підозру в використанні грошей фондів фінансування будівництва не за призначенням.
"На час зупинення дії ліцензії заборонено створення нових фондів фінансування будівництва та збільшення кількості об’єктів будівництва в раніше створених ФФБ. Також не дозволяється укладати нові договори з довірителями. Водночас, ТОВ ФК "Житло-капітал" не звільняється від виконання обов’язків перед довірителями, з якими вже укладені договори", – повідомила нацкомісія.
- Після банкрутства будівельної корпорації "Укрбуд" більшість недобудованих об’єктів будівництва передали до Київміськбуду. ФК "Житло-Капітал" збирала з інвесторів кошти на будівництво квартир в житлових комплексах Укрбуду і виступала гарантом їхнього будівництва.
- За даними сайту ФК "Житло-Капітал", вона була управителем фонду фінансування будівництва таких житлових комплексів Укрбуду, як "Академ Парк", "Кирилівський Гай", Lake House, "Подол Град", Solar City, Twin House і Freedom. Крім того, вона керує фондами будівництва ще трьох житлових комплексів ("Садочок", Bright Life, "Голосіївська Долина"), які мають інших забудовників.