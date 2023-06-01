Ночная ракетная атака на Киев обошлась россиянам в $17 млн – Military Media Center

В ночь на четверг, 1 июня, Россия выпустила по Киеву семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатых ракеты "Искандер-К", стоимость которых составляет примерно $17 млн. Об этом информирует Military Media Center.

Одна ракета "Искандер-М" стоит до $2 млн, стоимость ракеты "Искандер-К" – до $1 млн.

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"То есть российские оккупанты только на одну ночную атаку на столицу Украины выбросили до 17 млн долларов. И единственным "результатом", которого они достигли, стала смерть украинского ребенка от обломков боеприпаса! В Международный день защиты детей!", – говорится в сообщении.

Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.

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