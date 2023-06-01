Нічна ракетна атака на Київ обійшлася росіянам у $17 млн – Military Media Center

Уночі проти четверга, 1 червня, Росія випустила по Києву сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К", вартість яких становить приблизно $17 млн. Про це інформує Military Media Center.

Одна ракета "Іскандер-М" коштує до $2 млн, вартість ракети "Іскандер-К" – до $1 млн.

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"Тобто російські окупанти лише на одну нічну атаку на столицю України викинули до 17 млн доларів. І єдиним "результатом", якого вони досягли, стала смерть української дитини від уламків боєприпасу! У Міжнародний день захисту дітей!", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

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