Норвегия подготовила пятилетний пакет помощи Украине на $7,2 млрд

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его правительство согласилось выделить Украине пакет помощи в размере $7,2 млрд на следующие пять лет. Об этом сообщает норвежская телекомпания NRK.

"Мы предлагаем выделять Украине по 15 миллиардов норвежских крон ($1,45 млрд — ред.) ежегодно в течение пяти лет. Есть предложение 50% на оборону в Украине, т.е. военную помощь, и 50% на гражданскую помощь в этом году" – цитирует NRK премьера.

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Премьер-министр подтвердил, что для оказания кризисной помощи будут использованы деньги из национального фонда благосостояния, формируемого за счет доходов от продажи энергоресурсов.

Ожидается, что парламент Норвегии одобрит решение правительства о пакете помощи для Украины 24 февраля.

Программу помощи Украине в Норвегии назвали "Нансеновской программой" в честь 100-летия со дня вручения Фритьофу Нансену Нобелевской премии мира.

Пакет помощи является результатом бюджетного соглашения между правящими партиями, достигнутого прошлой осенью.

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Роман Бриль

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