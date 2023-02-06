Норвегия подготовила пятилетний пакет помощи Украине на $7,2 млрд
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его правительство согласилось выделить Украине пакет помощи в размере $7,2 млрд на следующие пять лет. Об этом сообщает норвежская телекомпания NRK.
"Мы предлагаем выделять Украине по 15 миллиардов норвежских крон ($1,45 млрд — ред.) ежегодно в течение пяти лет. Есть предложение 50% на оборону в Украине, т.е. военную помощь, и 50% на гражданскую помощь в этом году" – цитирует NRK премьера.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Премьер-министр подтвердил, что для оказания кризисной помощи будут использованы деньги из национального фонда благосостояния, формируемого за счет доходов от продажи энергоресурсов.
Ожидается, что парламент Норвегии одобрит решение правительства о пакете помощи для Украины 24 февраля.
Программу помощи Украине в Норвегии назвали "Нансеновской программой" в честь 100-летия со дня вручения Фритьофу Нансену Нобелевской премии мира.
Пакет помощи является результатом бюджетного соглашения между правящими партиями, достигнутого прошлой осенью.
- В декабре 2022 года Норвегия и Всемирный банк подписали соглашение о передаче норвежской стороной в $100 млн на ремонт объектов инфраструктуры Украины.
- 2 февраля 2023 года Норвегия обещала увеличить помощь Украине, деньги выделят из собственного фонда благосостояния.
- 3 февраля Норвегия подтвердила, что закажет в Германии 54 танка Leopard 2.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Комментарии