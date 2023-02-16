Норвегия приняла пятилетний пакет помощи Украине на $7,2 млрд

Парламент Норвегии одобрил многолетнюю масштабную программу поддержки Украины. На нее выделят около 75 миллиардов норвежских крон (около 7 миллиардов евро). Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.

"Я очень доволен наличием такой широкой поддержки по этой программе для Украины, которая будет действовать в течение следующих пяти лет, то есть и при парламенте следующего созыва. Мы вместе осуждаем войну России против Украины и поддерживаем легитимное право украинского народа защищаться", — заявил премьер страны Йонас Гар Стере.

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К заседанию парламента также в онлайн-формате присоединился президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил парламентариев норвежского Стортинга за поддержку Украины.

"Норвежский вклад в это исторический. Вы помогаете нам с противовоздушной обороной, защищающей наши города от российского террора, вы помогаете нам противотанковым оружием, вы помогаете нам с восстановлением энергетической инфраструктуры после ударов российских ракет и иранских дронов. А теперь вы создаете очень важный прецедент долгосрочного финансирования страны, которая защищает свою независимость и право каждой страны жить в соответствии с международным правом", – заявил глава государства.

Программа предусмотрена на пять лет. То есть ежегодно Норвегия будет выделять Украине 15 миллиардов крон (1,3 миллиарда евро). В 2023 году по этим выплатам половина пойдет именно на военную помощь Украине.

Кроме этого, деньги будут направлены на гуманитарную деятельность в Украине и соседних странах, на поддержку гражданской инфраструктуры и, по возможности, на реконструкцию.

В декабре 2022 года Норвегия и Всемирный банк подписали соглашение о передаче норвежской стороной $100 млн на ремонт объектов инфраструктуры Украины.

2 февраля 2023 года Норвегия обещала увеличить помощь Украине, деньги выделят из собственного фонда благосостояния.

3 февраля Норвегия подтвердила, что закажет в Германии 54 танка Leopard 2.

Наталія Софієнко

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