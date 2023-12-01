Норвегия выделила Украине 21 млн евро, почти четверть из них – в поддержку экспорта зерна

Более 4,2 млн евро направят на программу "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine), которую администрирует Всемирная продовольственная программа

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Фото - EPA

Норвегия выделила 250 млн норвежских крон (21,2 млн евро) в рамках пятилетней программы поддержки Украины. Об этом решении объявили накануне, говорится на сайте норвежского правительства.

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"Норвегия продолжит поддерживать народ Украины. В то же время мы не упускаем из виду и другие кризисы в мире. Программа Нансена (пятилетняя программа помощи Украине со стороны Норвегии. – Ред.) является одним из примеров того, как нам удается объединить эти усилия ", – сказал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Из этих денег:

→ более 4,2 млн евро направят на программу "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine), которую администрирует Всемирная продовольственная программа;

→ еще 4,2 млн евро пойдет в Трастовый фонд помощи Украине, восстановление, реконструкция и реформы (URTF) Всемирного банка;

→ 12,8 млн евро – Всемирной продовольственной программе в ответ на ее экстренный запрос относительно Украины.

В Киеве 25 ноября прошел второй саммит украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины").

По результатам мероприятия стало известно, что Швейцария выделит 3 млн франков (более 3 млн евро) Всемирной продовольственной программе, реализующей инициативу "Зерно из Украины", а Швеция – более 8,7 млн евро.

Финляндия направит 3 млн евро дополнительной поддержки для улучшения продовольственной безопасности в Украине. В частности, средства будут направлены на поддержку экспорта зерна и помощь в разминировании сел.

Литва в рамках инициативы до конца года выделит 2 млн евро, а также готова повысить транзитные способности балтийских портов для украинского экспорта.