Норвегія виділила Україні 21 млн євро, майже чверть із них – на підтримку експорту зерна
Норвегія виділила 250 млн норвезьких крон (21,2 млн євро) у межах п’ятирічної програми підтримки України. Про це рішення оголосили напередодні, йдеться на сайті норвезького уряду.
"Норвегія продовжить підтримувати народ України. Водночас ми не випускаємо з уваги й інші кризи у світі. Програма Нансена (п’ятирічна програма допомоги Україні з боку Норвегії. – Ред.) є одним із прикладів того, як нам вдається об’єднати ці зусилля", – сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.
З цих грошей:
→ понад 4,2 млн євро спрямують на програму "Зерно з України" (Grain from Ukraine), яку адмініструє Всесвітня продовольча програма;
→ ще 4,2 млн євро піде до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF) Світового банку;
→ 12,8 млн євро – Всесвітній продовольчій програмі у відповідь на її екстрений запит щодо України.
У Києві 25 листопада відбувся другий саміт української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України").
За результатами заходу стало відомо, що Швейцарія виділить 3 млн франків (понад 3 млн євро) Всесвітній продовольчій програмі, яка реалізує ініціативу "Зерно з України", а Швеція – понад 8,7 млн євро.
Фінляндія спрямує 3 млн євро додаткової підтримки для поліпшення продовольчої безпеки в Україні. Зокрема, кошти будуть спрямовані на підтримку експорту зерна і на допомогу в розмінуванні сіл.
Литва в рамках ініціативи до кінця року виділить 2 млн євро, а також готова підвищити транзитні спроможності балтійських портів для українського експорту.
- 16 листопада 2022 року Україна запустила програму закупівлі зерна для країн Африки та Азії. 26 листопада на першому саміті Grain from Ukraine зібрано $150 млн.
- 5 січня 2023 року ООН купила додатково 60 000 тонн української агропродукції для Африки.
- 10 січня Україна націлилася на створення логістичного агрохабу у Сенегалі. Також розглядається Нігерія.