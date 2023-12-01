Норвегія виділила Україні 21 млн євро, майже чверть із них – на підтримку експорту зерна

Понад 4,2 млн євро спрямують на програму "Зерно з України" (Grain from Ukraine), яку адмініструє Всесвітня продовольча програма

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Фото - EPA

Норвегія виділила 250 млн норвезьких крон (21,2 млн євро) у межах п’ятирічної програми підтримки України. Про це рішення оголосили напередодні, йдеться на сайті норвезького уряду.

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"Норвегія продовжить підтримувати народ України. Водночас ми не випускаємо з уваги й інші кризи у світі. Програма Нансена (п’ятирічна програма допомоги Україні з боку Норвегії. – Ред.) є одним із прикладів того, як нам вдається об’єднати ці зусилля", – сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

З цих грошей:

→ понад 4,2 млн євро спрямують на програму "Зерно з України" (Grain from Ukraine), яку адмініструє Всесвітня продовольча програма;

→ ще 4,2 млн євро піде до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF) Світового банку;

→ 12,8 млн євро – Всесвітній продовольчій програмі у відповідь на її екстрений запит щодо України.

У Києві 25 листопада відбувся другий саміт української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України").

За результатами заходу стало відомо, що Швейцарія виділить 3 млн франків (понад 3 млн євро) Всесвітній продовольчій програмі, яка реалізує ініціативу "Зерно з України", а Швеція – понад 8,7 млн євро.

Фінляндія спрямує 3 млн євро додаткової підтримки для поліпшення продовольчої безпеки в Україні. Зокрема, кошти будуть спрямовані на підтримку експорту зерна і на допомогу в розмінуванні сіл.

Литва в рамках ініціативи до кінця року виділить 2 млн євро, а також готова підвищити транзитні спроможності балтійських портів для українського експорту.