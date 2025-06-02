Нова пошта объяснила новые ограничения на наложенный платеж для физлиц

Фото: Нова пошта

На выходных в украинских соцсетях разошлась информация о том, что Нова пошта ввела ограничения для физических лиц: не более пяти отправлений с наложенным платежом в месяц на общую сумму до 30 000 гривен. В понедельник, 2 июня, компания обнародовала официальное объяснение этой ситуации.

Согласно разъяснениям Нової пошти, ограничения касаются не количества посылок, а финансовых операций через сервис NovaPay.

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"Нова пошта не ограничивает количество отправляемых или получаемых посылок. Но в условиях растущего контроля предпринимательской деятельности со стороны государства, нас заставляют вводить новые процедуры и правила", — говорится в заявлении.

Новые правила введены по требованию закона Украины №361-IX о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, согласно которому финансовые сервисы обязаны проверять клиентов на критерии риска.

"Если вы как физическое лицо получаете большое количество наложенных платежей, то наш финансовый партнер NovaPay обязан ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений по поводу происхождения денег", — говорится в заявлении.

Компания рекомендует во избежание недоразумений открыть ФОП или другую юридическую форму работы. "А мы готовы быстро и удобно заключить договор на услуги доставки и денежных переводов, что облегчит вам работу", — заявила компания.