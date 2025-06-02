Нова пошта пояснила нові обмеження на післяплату для фізосіб

Фото: Нова пошта

На вихідних в українських соцмережах розійшлася інформація про те, що Нова пошта ввела обмеження для фізичних осіб: не більше п'яти відправлень з післяплатою на місяць на загальну суму до 30 000 гривень. У понеділок, 2 червня, компанія оприлюднила офіційне пояснення щодо цієї ситуації.

Згідно з роз'ясненнями Нової пошти, обмеження стосуються не кількості посилок, а фінансових операцій через сервіс NovaPay.

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"Нова пошта не обмежує кількість посилок, які відправляються або отримуються. Але в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави, нас змушують вводити нові процедури та правила", – йдеться в заяві.

Нові правила запроваджені на вимогу закону України №361-IX про запобігання та протидію відмиванню доходів, згідно з яким фінансові сервіси зобов'язані перевіряти клієнтів на критерії ризику.

"Якщо ви як фізична особа отримуєте велику кількість післяплат, то наш фінансовий партнер NovaPay зобов'язаний обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень щодо походження грошей", – йдеться в заяві.

Компанія рекомендує для уникнення непорозумінь відкрити ФОП або іншу юридичну форму роботи. "А ми готові швидко та зручно укласти договір на послуги доставки та грошових переказів, що полегшить вам роботу", – заявила компанія.