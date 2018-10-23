Новая программа МВФ позволит Украине получить $8 млрд - Аслунд

По мнению аналитика Atlantic Council, новая программа МВФ облегчит Украине доступ к финансированию

Реклама Реклама

Новая программа от МВФ облегчит Украине доступ к финансированию объемом $8 млрд, что позволит удерживать достаточно стабильный курс гривны в следующем году. Об этом заявил в интервью Голосу Америки аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Украина теперь, вероятно, получит $2 млрд от МВФ, $2 млрд от ЕС и Всемирного банка. Вероятно правительство Украины еще разместит еврооблигации на $2 млрд, а также государственные компании, вероятно, разместят евробонды еще на $2 млрд, или более ", - считает Аслунд.

По его словам, этого должно быть достаточно, чтобы Украина удерживала достаточно стабильный обменный курс в следующем году.

Он также подчеркнул, что программа МВФ позволит урегулировать два основных фактора, вызвавших беспокойство наблюдателей - ограниченные резервы НБУ и ограниченность бюджетных средств.

Новая программа МВФ позволит нарастить валютные резервы центрального банка, объем которых сейчас составляет около $16,6 млрд, что, по мнению аналитика, является "абсолютным минимумом".

"Резервы вырастут до около $25 млрд. Это будет достаточным на следующий год для Украины, когда состоятся выборы", - отметил Аслунд.

Напомним, 19 октября, МВФ и украинские власти договорились о новой 14-месячной программе Stand-By (SBA). Ее объем составит 2,8 млрд SDR (эквивалент $3,9 млрд).

Новая программа пришла на смену программе расширенного финансирования EFF, объем которой был предусмотрен на уровне $17,5 млрд.

В тот же день стало известно, что правительство повысит цены на газ для домохозяйств на 23,5% с 1 ноября. По текущей программе (должна закончиться в марте 2019-го) расширенного финансирования МВФ требовал поднять цены на 60%, но эти требования удалось пересмотреть, сообщил премьер Владимир Гройсман.