Новому президенту Украины придется сотрудничать с МВФ - Bloomberg

Кто бы не стал новым президентом Украины, он вряд ли будет "раскачивать лодку" отношений с МВФ, Всемирным банком, Евросоюзом и другими международными донорами из-за ненадежного финансового положения страны, пишет Bloomberg.

Украине остро необходимо сохранить доступ к финансовым рынкам, чтобы выполнить свои долговые обязательства, отмечает издание. По мнению экспертов Bloomberg, нет гарантий, что страна справится с ними.

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По оценкам МВФ, для осуществления всех выплат иностранцам в следующем году, Украина нуждается в валовом внешнем финансировании на $46 млрд, что составляет 34% от ВВП страны.

Напомним, в первом квартале текущего года, на который приходятся пиковые выплаты по госдолгу, Минфин ежемесячно тратил в среднем 42 млрд грн на его погашение и обслуживание.

