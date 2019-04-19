Новости о ПриватБанке спровоцировали падение еврооблигаций

Решение Окружного административного суда Киева о незаконности приватизации ПриватБанка и введение новых торговых санкции России отразились и на котировках еврооблигаций Украины. Котировки по бумагам с погашением в 2021 году снизились на 0,6%, по облигациям с погашением в 2027 году – на 1,4%.

Как сообщили агентству Интерфакс-Украина участники рынка, падение еврооблигаций-2027 стало максимальным с февраля этого года, в результате чего их доходность выросла на 0,24 процентных пункта (п.п.) - до 8,6% годовых.

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Котировки еврооблигаций с погашением в 2023-2026 годах и в 2032 году снизились на 1-1,3%, а их доходность выросла на 0,18-0,29 п.п. – до 8,2-8,55% годовых.

Бумаги с погашением в 2021 году просели в цене на 0,6%, а в 2022 году - на 0,83%, что привело к увеличению их текущей доходности на 0,28 п.п. - соответственно до 7,65% и почти до 8% годовых.

Помимо того, на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 65,85% от номинала.

Как сообщалось, держатели еврооблигаций позитивно оценили результаты первого тура президентских выборов 31 марта. За прошедший после этого период доходность украинских еврооблигаций снизилась в среднем на 0,4-0,8 п.п., а ВВП-варранты подорожали на 3,5%.

Кроме того, за период между первым и вторым туром нерезиденты увеличили вложения в украинские внутренние гособлигации (ОВГЗ) на 10,6 млрд грн, или на 52%.

Напомним, 18 апреля, Окружной админсуд Киева принял решение удовлетворить иск Игоря Коломойского, бывшего владельца ПриватБанка, и признать незаконной национализацию банка в 2016 году.