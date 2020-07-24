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Novus расширит сеть супермаркетов за счет кредита ЕБРР на $100 млн

24.07.2020, 17:07
Novus расширит сеть супермаркетов за счет кредита ЕБРР на $100 млн - Фото
Фото: Liga.net

Европейский банк реконструкции и развития обеспечит компании Новус Украина долгосрочный кредит для расширения сети супермаркетов и строительства нового логистического центра. Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕББР Антон Усов агентству Интерфакс-Украина

Соответствующее решение принято советом директоров банка 22 июля, говорится в сообщении.

Общий размер кредита - $100 млн. Из них $82,5 млн профинансирует непосредственно ЕБРР. Остальная часть кредита может быть синдицирована.

Общая стоимость реализуемого Новус Украина проекта по расширению сети супермаркетов и строительству нового логистического центра составляет $277 млн, сообщает агентство.

Помимо обеспечения кредита, ЕББР проведет аудит департамента растениеводства компании.

По состоянию на июнь 2020 года, сеть Novus насчитывала 47 объектов, говорится в сообщении.

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Роман Брыль
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