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НБУ провел первую своп-операцию с ЕБРР на $30 млн

НБУ провел первую своп-операцию с ЕБРР на $30 млн
17.06.2020, 11:38

По словам заместителя главы НБУ, валюта от ЕБРР поможет оживить кредитование и поддержать бизнес

Национальный банк (НБУ) провел первую транзакцию на $30 млн в рамках договора с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о валютном свопе на общую сумму $500 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке уточняют, что предоставили ЕБРР 798 млн грн и получили от него $30 млн сроком на 1 месяц с возможностью пролонгации.

"Своп с ЕБРР - это очередной шаг, который мы делаем для оживления кредитования и поддержки бизнеса. Валюта от ЕБРР пополнила наши международные резервы, а ЕББР получил от нас гривневый эквивалент этой суммы, чтобы направить его на финансирование украинского бизнеса, который понес потери во время коронакризиса", - отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

По его словам, валюту можно использовать как для поддержки ликвидности, пополнения оборотных средств, так и торгового финансирования предприятий.

Чурий также добавил, что НБУ ведет переговоры о заключении валютного свопа еще с одной международной финансовой организацией.

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Анна Андреева
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