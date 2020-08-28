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Novus хочет вдвое увеличить количество супермаркетов за счет $100 млн от ЕБРР

28.08.2020, 14:12
Novus хочет вдвое увеличить количество супермаркетов за счет $100 млн от ЕБРР - Фото
Фото: Facebook/Novus

Европейский банк реконструкции и развития выделил продовольственному ритейлеру Новус Груп $100 млн для расширения сети супермаркетов и строительства нового дистрибуционного центра.  Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР. 

Часть пакета финансирования в размере $35 млн синдицирована с коммерческим банками, говорится в сообщении.

Novus использует средства для строительства 30 новых магазинов до 2022 года.

Также, за счет финансирования ЕБРР, ритейлер построит первый в Украине "зеленый" логистический центр по принципам экологического строительства BREEAM. А частности, в центре будут установлены безфреоновые и безаммиачные системы охлаждения, что является новинкой для украинского рынка пищевого ритейла, говорится в сообщении.

Грантовое финансирование для проекта предоставлено правительством Японии и Европейским Союзом через Центр финансирования и передачи технологий в сфере климатических изменений ЕБРР (FINTECC).

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Роман Брыль
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