Novus хочет вдвое увеличить количество супермаркетов за счет $100 млн от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития выделил продовольственному ритейлеру Новус Груп $100 млн для расширения сети супермаркетов и строительства нового дистрибуционного центра. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Часть пакета финансирования в размере $35 млн синдицирована с коммерческим банками, говорится в сообщении.

Novus использует средства для строительства 30 новых магазинов до 2022 года.

Также, за счет финансирования ЕБРР, ритейлер построит первый в Украине "зеленый" логистический центр по принципам экологического строительства BREEAM. А частности, в центре будут установлены безфреоновые и безаммиачные системы охлаждения, что является новинкой для украинского рынка пищевого ритейла, говорится в сообщении.

Грантовое финансирование для проекта предоставлено правительством Японии и Европейским Союзом через Центр финансирования и передачи технологий в сфере климатических изменений ЕБРР (FINTECC).

С начала деятельности в Украине ЕБРР профинансировал 476 проектов на общую сумму 14,4 млрд евро.

22 июля 2020 года Совет директор ЕБРР одобрил выделение Novus долгосрочного кредита в размере $100 млн на расширения сетей супермаркетов.

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Роман Брыль

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